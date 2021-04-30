Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, her karışı şehitlerin kanı ile sulanmış vatan topraklarının en değerli hazineleri olduğunu belirtti.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl herhangi bir etkinliğin yapılamayacağını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Yüce bir ruh ve bilinçle kazanılmış topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum. Milletimiz vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden, ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıkmıştır. Milletçe şehitlerimizin bize bıraktığı kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır. Kahramanca yurdunu savunurken, Hakka yürüyen tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad eder, kadim şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlarım."