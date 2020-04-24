Muş'un en işlek caddesinde yaya ve araç trafiği kısıtlaması başladı - Son Dakika

Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk Bulvarında (İstasyon Caddesi) ramazan ayı boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında geçici süreliğine uygulanacak olan yaya ve araç trafiği kısıtlaması resmen başladı.



Kentte korona virüsle mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaya ve araç trafiği kısıtlaması getirilen İstasyon Caddesinde, güvenlik güçleri merkez İmamı Şafi camisinden Muş Merkez Ziraat Bankası Şubesi'ne kadar tüm giriş ve çıkışları Ramazan Ayı boyunca kısıtladı. Normal günlerde binlerce kişinin bulunduğu İstasyon Cadde'si kısıtlamayla birlikte hayalet şehre döndü.



Görevli personellerin haricinde caddeye giriş ve çıkışları kısıtlayan polis, trafik ve bekçiler, cadde boyunca devriyelerini sürdürüyor. - MUŞ