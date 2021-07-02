Muş'un Gençlik ve Spor Yatırımları İçin Ankara'da Protokol İmzalandı - Son Dakika

Muş'un Gençlik ve Spor Yatırımları İçin Ankara'da Protokol İmzalandı
02.07.2021 11:07
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Mayıs ayında ilimizde gerçekleştirdiği ziyarette taahhüt ettiği projelerin protokolü imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Mayıs ayında ilimizde gerçekleştirdiği ziyarette taahhüt ettiği projelerin protokolü imzalandı. Ankara'da düzenlenen protokol törenine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı İbrahim Avcı, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Muş'a yapılacak yatırım ve projelerin konuşulduğu törende Başkan Asya ve Muş heyeti, Muş Belediye meclisince alınan fahri hemşehrilik beratını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na takdim ettiler.
Son Dakika 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı