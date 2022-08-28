Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor - Son Dakika
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Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor

28.08.2022 14:06
Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerindeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de Karasu Nehri'ne getiriyor.

Bir süre suda kalmaları sağlanarak serinletilen mandalar, daha sonra meralara götürülüyor.

Karakütük köyü sakinlerinden Kamil Sayılgan, sıcaklığın bu yıl arttığını söyledi.

Hayvanların bu durumdan etkilendiğini belirten Sayılgan, "Mandalar sıcağa dayanamıyor, bu nedenle suya serinletiliyorlar. Çobanımız hayvanları otlattıktan sonra buraya getiriyor. Birkaç saat kaldıktan sonra tekrar meraya götürüyor." dedi.

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Kaynak: AA

Karasu Nehri, Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor - Son Dakika
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