Hayvanların bu durumdan etkilendiğini belirten Sayılgan, "Mandalar sıcağa dayanamıyor, bu nedenle suya serinletiliyorlar. Çobanımız hayvanları otlattıktan sonra buraya getiriyor. Birkaç saat kaldıktan sonra tekrar meraya götürüyor." dedi.

İlçeye bağlı Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerindeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de Karasu Nehri 'ne getiriyor.

Kaynak: AA

Karasu Nehri, Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor - Son Dakika

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