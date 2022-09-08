Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı

08.09.2022 10:46
Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinden Sungu beldesine işçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Muş'un Hasköy ilçesinden Sungu beldesine işçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Muş- Bitlis karayolu üzerindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Hasköy ilçesinden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan 49 AAH 237 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu minibüs yan yatarak yoldaki refüjlere çarparak durabildi. Minibüste 2'si ağır 13 işçi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Hasköy, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı - Son Dakika
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