Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor

16.12.2020 11:13
Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor, System.String[]

Muş'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafında kentin 7 ayrı noktasında sondaj çalışması başlatıldı.

Muş'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafında kentin 7 ayrı noktasında sondaj çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesindeki eski otogar alanında yürütülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünce kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Açılacak kuyularla şehrin içme suyu sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşacağını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Kentte yaşanan içme suyu sıkıntısını bertaraf etmek adına belediyemizin talebi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde DSİ ekipleri şehrin 7 noktasında sondaj çalışmaları başlattı. Alparslan 2 Barajı'nda Muş'un içme suyu 1. etap yapımı tamamlanıncaya kadar takviye amaçlı açılan sondaj kuyularından temin edilecek. İlk sondaj kuyusu eski otogar bölgesinde yapılmaktadır. Sırayla diğer sondaj çalışmaları devam edecek. 3 ay içerisinde tüm sondajların tamamlanması ve açılacak kuyulardan temin edilecek suyun ana şebeke ve depolara aktarıldığı takdirde Muş'un su sorunu büyük bir oranla çözümlenmiş olacaktır. Alparslan-2 Barajı çok hızlı bir şekilde yürüyen bir proje. Enerji üretimi ile birlikte kent merkezine arıtılmış temiz içme suyu verilecektir. Buradan getirilecek suyla şehrimizin 100 yıllık su sorunu ortadan kalkacaktır. Ben bu müjdeyi vatandaşımıza veriyorum."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika


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