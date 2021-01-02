Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı - Son Dakika

Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı

02.01.2021 12:51
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı, System.String[]

Muş'un Sungu Beldesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan "Hacı Selahattin Aykan Camii" ibadete açıldı.

Muş'un Sungu Beldesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan "Hacı Selahattin Aykan Camii" ibadete açıldı.

Sungu merkezde 5 dönüm alan üzerinde 2017 yılında temeli atılan "Hacı Selahattin Aykan Camii"nin yapımı tamamlandı. 850 metrekare ana mekan alana sahip kapasitesiyle 2 bin kişinin ibadet edebileceği cami hayırsever vatandaşların desteği ile ibadete açıldı. Cami içerisinde; imam odası, müezzin yeri, gasilhane, sosyal faaliyet alanı, taziye evi, yemekhane, çay ocağı, bay-bayan lavaboları ve fırın bulunuyor. İbadete açılan camiyle ilgili bilgi veren Cami imamı Fikret Sever, caminin temelinin 2017 yılında atıldığını ve 2020 yılı Aralık ayında ise yapımının tamamlandığını söyledi. Caminin şu anda ibadete açıldığını kaydeden İmam Sever, "Camimiz 5 dönüm alan üzerine kurulu olup, kullanım alanı ise 850 metrekaredir. Burada 2 bin kişi ibadet edebiliyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından camimiz yaptırıldı. Caminin tamamlanmasındaki en büyük pay Hacı Selahattin Aykan'ın çocukları ve torunlarına aittir. Allah tüm yardım edenlerden razı olsun. Merkezde yer alan İmam-ı Şafii Camisinden sonra ikinci büyük cami bu camidir. Camimiz iki kattan ibaret olup imam odası, müezzin yeri, gasilhane, sosyal faaliyet alanı, taziye evi, yemekhane, çay ocağı, bay-bayan lavaboları ve fırın bulunmaktadır. Kapımızın önünde bulunan fırının geliri caminin giderlerinin karşılanması için kurulmuştur" dedi. - MUŞ

Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı
Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı

Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'un ikinci büyük camisi Sungu'da ibadete açıldı - Son Dakika


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