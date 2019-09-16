Muş'un jeotermal kaynakları belirleniyor

Muş Alparslan Üniversitesi'nce (MŞÜ), kentin yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak için yürütülen proje kapsamında yapılan jeofizik çalışmalarında 10 farklı noktada 80-164 derece sıcakta su kaynakları bulundu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, Muş Valiliği ile MŞÜ tarafından yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyeli" projesi kapsamında Varto ilçesindeki jeofizik çalışmalarında sıcak su kaynakları belirlendi.

Bölgedeki mevcut sıcak suların derinlikleri ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde gün yüzüne çıkarılan jeotermal kaynakların, tarım ve turizm gibi alanlarda kullanılması amaçlanıyor.

"Bu bölge jeotermal açısından zengin bir potansiyele sahip"

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek başkanlığında bir çalışma grubu oluşturduklarını ve Muş'un farklı alanlarında incelemeler yaptıklarını söyledi.

Bu incelemelerde 10 farklı noktada 80-164 derece su sıcaklığı bulunduğunu bildiren Polat, şöyle konuştu:

"Muş fay hatları üzerinde bir kent. Nemrut ve Varto kalderaları arasında 10'dan fazla çeşitli kaldera var. Bu bölge jeotermal açısından zengin bir potansiyele sahip. Bu jeotermal kaynaklarımızı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkardık. Jeofizik çalışmalarıyla şu ana kadar oldukça ciddi yol katettik. Son günlerde Varto ilçesindeki jeofizik çalışmalarında oldukça zengin kaynaklar tespit ettik. Üniversite olarak Muş'un yer altı ve üstü kaynaklarını bu şehre kazandırmak istiyoruz. Bunun içerisinde turizm, maden, rüzgar enerjisi gibi birçok çalışmamız var. Bu alanlarda kısa sürede sondaj çalışması başlatacağız."

Muş'ta jeotermal yer altı zenginliğinin bugüne kadar ihmal edildiğini anlatan Polat, bu zenginliği açığa çıkarmak için de ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Polat, "Jeotermal kaynaklar için yapacağımız sondajlar sonucunda bölgede seracılık, termal alanlarda çeşitli yatırımların ilimize kazandırılması için aracılık edeceğiz. Üniversite olarak hedefimiz zengin su kaynakları çıkardığımızda öncelik bölgeye bir termal tesis kazandırmak." ifadesini kullandı.

"Jeotermal kaynaklarının kentin vizyon projeleri olması gerekiyor"

MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek de yapılan çalışmalarla oldukça önemli sonuçlara ulaşıldığını kaydetti.

Muş'un önemli tektonik hatlarına yakın bir sahada bulunduğunu dile getiren Dölek, "Jeotermal kaynaklar gün yüzüne çıkarıldığı takdirde termal tesislerden, seracılığa kadar çok geniş bir yelpazede suyun kullanılabilecek, özellikle ilin iklim koşulları düşünüldüğünde çok ekonomik bir şekilde seracılık yapılabilecek. İlin doğal özellikleri düşünüldüğünde Türkiye'nin önemli tektonik hatlarına yakın bir sahada yer alıyor.

Hayvancılık, doğa turizmi ve jeotermal kaynaklarının kentin vizyon projeleri olması gerekiyor." diye konuştu.