Muş'un karla kaplı köylerinde zorlu yaşam devam ediyor - Son Dakika
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Muş'un karla kaplı köylerinde zorlu yaşam devam ediyor

30.03.2022 11:57
Muş'un karla kaplı köylerinde zorlu yaşam devam ediyor

Muş'ta kış boyunca etkili olan yağışlarla evleri ve ahırları karla kaplanan köylerdeki vatandaşlar, zorlu şartlarda hayvanlarının bakımını ve günlük işlerini güçlükle yapıyor.

Muş'ta kış boyunca etkili olan yağışlarla evleri ve ahırları karla kaplanan köylerdeki vatandaşlar, zorlu şartlarda hayvanlarının bakımını ve günlük işlerini güçlükle yapıyor.

En fazla kar yağışının düştüğü yerleşim birimlerinden, merkeze 55 kilometre uzaklıktaki 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayanlar, yüksek kar örtüsü nedeniyle günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.

Kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla ahırlara ve komşularının evine gidebilen köylüler, havanın ısınmasıyla kar örtüsünün kısa sürede kalkmasını bekliyor.

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Celalettin Yöndem, gazetecilere, yaklaşık 4 aydan bu yana kar esareti yaşadıklarını söyledi.

Sürekli evlerinin çevresindeki karları temizlediklerini belirten Yöndem, "Köyümüz kara gömülmüş vaziyette. Ben 65 yaşındayım, daha önce mart ayında bu kadar karın yağdığına şahit olmadım. Her taraf kar altında. Günümüz kar temizlemekle geçiyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde 3 metre civarında." diye konuştu.

Bu yıl kışın uzun sürdüğünü ifade eden köylülerden Halil Umur ise yaz mevsiminde hayvanları için tedarik ettikleri ot ve samanın bitmek üzere olduğunu aktardı.

Martın sonuna gelmelerine rağmen köyde bazı bölgelerde 3 metre karın bulunduğunu anlatan Umur, "Hem yakacak hem de hayvanlarımıza yem bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Yaklaşık bir aydan beri günübirlik aldığımız samanları eşeklerle taşıyoruz. Bir an önce karların erimesiyle hayvanları meralara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Gülseren Umur da "Köyün içinde yürümekte zorlanıyoruz. Ramazan ayına az kaldı. Oruçta tüketmek üzere komşularımızla imece usulü ekmek pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yukarıyongalı, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'un karla kaplı köylerinde zorlu yaşam devam ediyor - Son Dakika


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