Muş'un LGS birincisi başarısını disiplinli çalışmaya ve kitap okumaya borçlu - Son Dakika

Muş'un LGS birincisi başarısını disiplinli çalışmaya ve kitap okumaya borçlu

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavda İl birincisi olan Musa Yahya Uzun, mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı.

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavda İl birincisi olan Musa Yahya Uzun, mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı.

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LGS sınavında tek soruya yanlış cevap vererek il birincisi olan Muş Adil Yazar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Uzun, başarısını disiplinli çalışmaya ve kitap okumaya borçlu olduğunu belirtti.

Öğretmenlik yapan İsa ve Emine Uzun çiftinin 14 yaşındaki oğlu Musa Yahya Uzun, öğretmenlerini ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Uzun, gazetecilere, LGS sınavında bir soruyu yanlış cevaplayarak il birincisi olduğunu söyledi.

Sınava disiplinli şekilde ara vermeden çalıştığını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Sınav döneminde öğretmenlerim ve ailem çok destek oldu. Pandemi döneminde yaklaşık 60 gün hiç dışarı çıkmadım. O dönemde öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Yapamadığım soruları öğretmenlerime gönderdim çözdüler. Sınava günde 8 saat çalışarak hazırlandım. Belli bir soru hedefi belirledim. Her gün o soruların yüzde kaçını çözdüğümü yazdım. Her zaman sınavı bir deneme gibi düşündüm. Kitap okumaya çok önem versinler. Bu sayede okuduğum soruları daha iyi anladım."

"Beyin cerrahı olmak istiyorum"

Hedeflerinin arasında Galatasaray Lisesi'ne girip beyin cerrahlığına hazırlanmak olduğunu aktaran Uzun, "Bu hayalim gerçek olmasa da sporun farklı branşlarında başarılı olmayı planlıyorum. Muş'taki futbol kulüplerinden birinde oynadım. Güreş müsabakalarında il birincisi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde üçüncü oldum." diye konuştu.

"Pandemi döneminde öğrencilerimizle iletişimimizi kesmedik"

Okul Müdürü Rıdvan Akdeniz de öğrencilerinden Musa Yahya Uzun'un LGS'de gösterdiği başarıyla il birincisi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muş'da birincinin devlet okulundan çıkmasının mutluluklarını artırdığını vurgulayan Uzun, "Salgın döneminde ve öncesinde çok disiplinli çalışmalar yaptık. Canlı derslerle, telefonla sürekli öğrencilerimizle iletişim halinde olduk. Pandemi döneminde öğrencilerimizle iletişimimizi kesmedik. Bundan dolayı bütün öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Anne Emine Uzun ise Pandemi sürecinde okul ve aile olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bu süreci güzel götürmek çok önemliydi. Öncelikli olarak idareci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteğinizi yanımızda hissettik. Oğlum bu sürede çalıştı ve başardı. Eğitim bir ekip işi, en önemli ayağı okul ve öğretmenlerdi. Onların desteğini çok gördük. Öğretmenler, oğlumun hayatına çok güzel bir yön çizdi."

LGS, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'un LGS birincisi başarısını disiplinli çalışmaya ve kitap okumaya borçlu - Son Dakika
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