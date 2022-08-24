Altın, yaptığı açıklamada, halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "Doğalgaz konusunda her zaman üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız. Bu projede belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek doğalgazın vatandaşlarımıza ulaşması için gerekli çalışmaları başlatacağız." dedi.

Kaynak: AA

Malazgirt, Hisarcık, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malazgirt doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika

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