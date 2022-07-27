Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında Malazgirt'te anıldı - Son Dakika
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Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında Malazgirt'te anıldı

27.07.2022 20:52
Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında Malazgirt'te anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, şehit Binbaşı Kulaksız'ın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

"Vatan uğruna kan dökenler ve şehit olanlar inancımıza göre ölü değillerdir. Bu vatan da şühedanın üzerinde yükselmiştir. Hep böyle olmuştur." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Anadolu'yu yurt edinme noktasında 26 Ağustos 1071'den sonra ve bugüne geldiğimiz noktaya kadar her zaman bu millet evlatlarını şehit vermeye hazır. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, insanlığa huzur ve mutluluk getirmek için kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, emniyet mensupları ve onlarla görev yapan güvenlik korucularımız yurt içinde ve yurt dışında mücadelelerine devam etmektedir. Zaman zaman kalbimizi burkan şehit haberleri alıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların eşlerinin, çocuklarının, annelerinin, babalarının başımızın üzerinde yerleri vardır. Başımızın tacıdır. Bu millet, memleketine ve bayrağına hizmet edenleri asla unutmaz. Kahraman şehidimiz, Allah mekanı cennet eylesin. Bu vatan ve bayrak uğruna kanını verdin, fedai can eyledin. Ebedi hayatta sizin gibi şehitlerle, peygamberlerle bize komşu olmayı Allah nasip eyler inşallah."

Malazgirt'in kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Gündüzöz, "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlik ve beraberlik içinde tören düzenlenecek. Bu memleketi bir avuç çapulcuya hiçbir zaman teslim etmeyen bizler, bu irademizi tekrar meydanda beyan edeceğiz. Fedai can eyleyen bu şehitlerimizin kanı asla yerde kalmadı, kalmayacaktır. Suikasta katılan hainlerden biri MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Yargının önünde hesabını verecek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm sevenlerine başınız sağ olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Vali Gündüzöz ve protokol üyelerinin, Kulaksız'ın şehit edildiği alana gül bıraktığı törene, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 7. yılında Malazgirt'te anıldı - Son Dakika

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