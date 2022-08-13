Şimşek, daha sonra Belediye Başkanı Cengiz Altın ile çarşı merkezine geçerek esnaf ve vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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