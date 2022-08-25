Malazgirt'te STK temsilcileri vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti - Son Dakika
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Malazgirt'te STK temsilcileri vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

25.08.2022 23:35
Malazgirt'te STK temsilcileri vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına davet etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına davet etti.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tozyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik öncesi esnaf ile vatandaşları ziyaret etti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Malazgirt'te halka hitap edeceğini söyledi.

STK başkanlarıyla birlikte esnaf ziyareti yaparak, vatandaşları yarın ki kutlama programına davet ettiklerini belirten Kılıç, "Burada Cuma namazı kılınacak. Çok onurlu ve gururluyuz. Tüm vatandaşlarımızı kutlama alanına bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te STK temsilcileri vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti - Son Dakika

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