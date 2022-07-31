Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı - Son Dakika
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Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı

31.07.2022 12:36
Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın, gittiği sözde hocadan "büyü garantisi" sözü aldı. Bunun karşılığında bir ücret ödeyen kadın, hocanın parayı aldıktan sonra kayıplara karıştığını söyledi.

Malazgirt'te eşiyle sıkıntıları olan G.E. isimli kadın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medya üzerinden Devran Yıldırım isimli sözde hocayla iletişime geçti. Sözde hocanın 'Eşinde büyü var' demesi üzerine korkan G.E., arkadaşından borç aldığı parayı şahsa verdi. Şahsın büyüyü bozmak için tekrar para istemesi üzerine "Param yok" diyen G.E., sözde hoca tarafından engellendi.

"EŞİMLE ARAM ÇOK KÖTÜ İDİ"

Hocanın daha önce de sosyal medya üzerinden birçok kişiyi dolandırdığını öne süren G.E., "Eşimle aram çok kötü idi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Devran Yıldırım isimli şahıs ile iletişime geçtim. Hiç param yoktu. Bana eşimde büyü olduğunu söyledi ve büyüyü bozmak için para istedi. Ben ilk olarak zaten cevşen yapması için ödeme yapmıştım. Büyüyü bozmak için param olmadığını söyledim. Daha sonra cevşenimi göndermesini istedim. 'Gerek yok' dedi. Ben de İslami usullere göre cevşeni kendim taşımam gerektiğini söyleyince beni her yerden engelledi. Çok pişmanım" dedi.

İNSANLARI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI

Bu şekilde dolandırılmamak ve mağdur olmamak için insanların dikkat etmesi gerektiğini aktaran G.E, kişi hakkında gerekli şikayetlerde bulunacağını söyledi.

Eşiyle boşanma aşamasındaki kadın sözde hocaya gitti, sonrası daha da skandal
Eşiyle boşanma aşamasındaki kadın sözde hocaya gitti, sonrası daha da skandal
Eşiyle boşanma aşamasındaki kadın sözde hocaya gitti, sonrası daha da skandal
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Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı - Son Dakika
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