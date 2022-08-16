Malazgirtliler ve Ahlatlılar, Malazgirt Zaferi etkinliklerini heyecanla bekliyor

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinde vatandaşlar, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin başlamasını heyecanla bekliyor.

Malazgirt'teki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ile Ahlat'taki "Sultan Alparslan Otağı"nın bulunduğu Millet Bahçesi'nde yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor.

Önceki yıllara göre daha yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler öncesinde Malazgirt ve Ahlat ilçelerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar, 3 gün sürecek etkinliklerle hem ilçelerini en iyi şekilde tanıtmayı hem de programa katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki yetkilileri en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü öncesinde hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Kaymakamlığımız ve belediye, etkinlikleri en iyi şekilde organize ediyor. 26 Ağustos'ta futbol turnuvası da düzenleyeceğiz. Halkımız heyecanla etkinlikleri bekliyor. İlçemizde her yıl kutlamalar yapılıyor ve vatandaşlar da bu coşkuya ortak oluyor." şeklinde konuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlama programının başlamasına sayılı günlerin kaldığını söyledi.

İlçe halkı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Malazgirt halkı 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacak. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar artık Malazgirt ilçesine geliyor. Bu etkinliklerin Malazgirt'in esnafına da ciddi katkısı oluyor. Kutlamalar bu sene daha coşkulu olacak. Biz de ilçemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz."

Malazgirt esnafından Muhammet Osman Dinç de son yıllarda coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi etkinliklerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Etkinliklerin başlamasını heyecanla beklediklerini anlatan Dinç, "Bu programların her anlamda ilçeye faydası oluyor. Esnaf hareketlilik yaşıyor. Etkinliklere Malazgirtliler olarak yoğun katılım sağlayacağız." dedi.

"Etkinlikler sayesinde Ahlat ve Malazgirt popüler oldu"

Ahlatlı baston ustası Refa Gökbulak, el sanatları ustalarının aylardır etkinlik için hazırlık yaptığını söyledi.

Kutlamaların her yıl daha coşkulu geçtiğini dile getiren Gökbulak, şunları kaydetti:

"İşlerimiz açıldı, turistler de daha çok gelmeye başladı. Ahlat'taki etkinlik çok önemli. Yurt içi ve yurt dışında fuarlara gittim. Ahlat'taki gibi bir etkinlik görmedim. Etkinlik için hazırlık yapıyoruz. Davetlilere baston hediye edildiğinden yeni tasarımlar yapıyoruz. Sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Ahlat'a ve bölgeye heyecan katan etkinlikler, bizi ve ilçemizi olumlu etkileyecektir."

Esnaf Halim Adıyaman ise "Esnaf olarak etkinliklerin yapıldığı dönemde hareketli günler geçiriyoruz. Hepimize katkısı oluyor. Cumhurbaşkanımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın katılımı ve bu etkinlikler sayesinde Ahlat ve Malazgirt popüler oldu. İnsanlar Ahlat'ımızı çok fazla tercih etmeye başladı." diye konuştu.

Vatandaşlardan Nurullah Güvendik de "Etkinlik döneminde insanların ilçemize ilgisi artıyor. Bizim için çok kıymetli olan Cumhurbaşkanımızı ve etkinliklerin başlamasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Esnaf Murat Akkurt da etkinlikler sayesinde Ahlat'ın daha iyi tanıtılmasını ve daha fazla turistin ilçeye gelmesini beklediklerini söyledi.

Ahlat'ta güzel etkinliklerin yapıldığını kaydeden Akkurt, "Buraya devlet erkanının büyük bölümü geliyor. İlçemizin daha fazla tanınması bizi mutlu ediyor. Heyecanımız da var. Cumhurbaşkanımız geliyor. 25-26 Ağustos'ta burada olacak. Cumhurbaşkanımızı karşılayacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.