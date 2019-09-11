Son Dakika Haberleri: Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3...
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Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3...

1 saat önce

Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3..., System.String[]

Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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