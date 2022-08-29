Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika
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Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

29.08.2022 12:48
Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Muş'un Taşoluk Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, bahçeye çevirdikleri alanda yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Muş'un Taşoluk Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, bahçeye çevirdikleri alanda yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Öğretmen ve öğrenciler, 2014'te okulun arka tarafında bulunan yaklaşık iki dönüm araziyi bahçeye dönüştürdü.

Elma, armut, kayısı gibi meyve fidanları diken, çeşitli sebzeler yetiştiren öğretmen ve öğrenciler, yıllardır ürettikleri ürünleri köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Okul Müdürü Muhterem Özden, bahçede elde ettikleri meyve ve sebzelerden yıllardır köylülerin faydalandığını söyledi.

Toprak taşıdıkları yaklaşık 2 dönümlük alanı bahçeye dönüştürdüklerini anlatan Özden, şunları belirtti:

"Bahçemizden meyve ağaçlarının yanı salatalık, domates, biber, soğan, kabak ve çeşitli yeşillikler yetiştiriyoruz. Personellerimiz ve öğrencilerimiz boş vakitlerinde buranın bakımını yapıyor. İhtiyacı olanlar gelip bahçeden hem meyve hem de sebzeleri topluyor. Bahçemizde 72 meyve ağacı bulunuyor. Okula ait bahçede öğrencilerin de toprakla vakit geçirip, kendilerini yetiştirmeleri, sosyal sorumluluk açısından gelişimleri için faydalı olacaktır."

Okul personeli Davut Yıldırım da her yıl düzenli olarak bahçenin bakımını yaptıklarını dile getirerek, "Çapa, sulama ve zararlı otların toplanması gibi çalışmalarımız oluyor. İhtiyaç sahiplerinin faydalandığı bahçemizin bakımını aksatmıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta öğretmen ve öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

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