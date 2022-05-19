MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ - Son Dakika
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MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ

19.05.2022 11:21

MUŞ'un tek şemsiye tamircisi 70 yaşındaki Ali Hikmet Buldu işyerine getirilen kırık veya bozuk olan şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.

MUŞ'un tek şemsiye tamircisi 70 yaşındaki Ali Hikmet Buldu işyerine getirilen kırık veya bozuk olan şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.

Dayısından öğrendiği mesleğini ilk günkü aşkla yapan 7 çocuk ve 20 torun sahibi olan Buldu, uzun yıllardır yukarı çarşı mevkiinde esnaflık yapıyor. 30 yılı aşkın süredir kırılan veya bozulan şemsiyeleri tamir ederek tekrar kullanılabilir hale getiren Buldu, aynı zamanda asma kilit, bıçak ve makas gibi çeşitli kesici aletlerin bilemesini de yapıyor. Özellikle havanın yağışlı olduğu dönemlerde dükkanının önünde kuyruklar oluşan Buldu, şemsiye tamiri yaptırmak için farklı illerden gelen misafirleri için ayrı bir emek harcıyor.Tamirini yaparak onardığı şemsiyelerin eskisinden daha iyi olduğunu söyleyen Buldu, 'Yaşım 70 ama hala zevkle çalışıyorum. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Asma kilit tamiri, makas ve bıçak bileme işi de yapıyorum. Kırık ve bozuk şemsiyeleri onarıyorum. Eski şemsiyelerin tamiratını yaparak, sahiplerine teslim ediyorum. Eskisinden daha iyi oluyorlar. Millet yeni şemsiye alamıyor. Eski şemsiyelerini getirip tamir ettirip, götürüyorlar diye konuştu.

ESKİ ŞEMSİYEYİ TAMİR ETTİRMEK DAHA MANTIKLI

Dedesinin evdeki 10 yıllık şemsiyeyi tamir için Buldu amcaya getiren İshak Güngör, 'Ali usta kentte bu tamiratı yapan tek usta. Dedemin şemsiyesini getirdim. Burada Ali amca tamiratını yaptı. Hatta şemsiye eskisinden güzel oldu. Daha da sağlam ve sağlıklı oldu. Dedem vakit namazlarına, kahvehaneye giderken artık şemsiyesini kullanabilir. Eskisinin ömrü dolman atmak israftır. Yenisini almaktansa eski şemsiyeyi tamir ettirmek daha mantıklı geldi dedi.

MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ
MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ
MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ
MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ

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Kaynak: DHA

Ali Hikmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUŞ'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ - Son Dakika


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