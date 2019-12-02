Muş'un Varto ilçesinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 20 köy yolunun karayolu ulaşımı ilçe ile bağlantısı kesildi.

Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerleri açan esnaflar kar temizleme ve soba yakma mesaisi ile karşılaştılar. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi. İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine Bağlı Kaygıntaş köyü bölgesi ile omcalı bölgelerinde yüksek kesimlerde 20 köy yolunun kardan kapalı olduğunu ekiplerin bu yolları açmaları için çalışma başlatacaklarını söyledi.