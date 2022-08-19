Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

19.08.2022 16:05
Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Muş'un Varto ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Tuzlu köyündeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Alevi Dedesi Hızır Ali Beyaz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Aşurenin tarihi bir geçmişinin olduğunu anlatan Yıldırım, "Aşure 12 çeşit gıdayla yapılıyor. Her çeşit gıda kendini ifade ediyor. Bu da insanların beraber yaşayabileceklerini, fikirlerinin, inançlarının farklı olabileceğini gösterir. Köyümüzün kuruluşundan beri bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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