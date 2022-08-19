Varto'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Muş'un Varto ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Tuzlu köyündeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Alevi Dedesi Hızır Ali Beyaz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Aşurenin tarihi bir geçmişinin olduğunu anlatan Yıldırım, "Aşure 12 çeşit gıdayla yapılıyor. Her çeşit gıda kendini ifade ediyor. Bu da insanların beraber yaşayabileceklerini, fikirlerinin, inançlarının farklı olabileceğini gösterir. Köyümüzün kuruluşundan beri bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.