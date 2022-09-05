Muş'ta berivanlar hayvanlarını sağmak için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor - Son Dakika
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Muş'ta berivanlar hayvanlarını sağmak için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor

05.09.2022 12:22
Muş'ta berivanlar hayvanlarını sağmak için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanları sağabilmek için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanları sağabilmek için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor.

İlçeye bağlı 2 bin 400 rakımlı Karapınar köyünde sabah erken saatlerde atlarıyla yola koyulan berivanlar, engebeli arazi ve dik yamaçlardan geçerek Hamurpet Gölü yakınındaki yaylaya ulaşıyor.

Buradaki koyun ve keçileri sağarak elde ettikleri sütü köye götüren berivanlar, büyük emeklerle ürettikleri peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Berivanlardan Emine Kılıç, yaklaşık 11 yıldır yaz aylarında her gün at sırtında yaklaşık 10 kilometre yol gittiğini belirtti.

Zor koşullarda hayvancılık yaptığını söyleyen Kılıç, "Elde ettiğimiz sütlerden peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Kışlık ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Zor bir iş ama geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için yapmak zorundayız." dedi.

Zülfinaz Akça da koyunları sağdıktan sonra elde ettikleri sütü atlarla köye götürdüklerini anlatarak, "Bu işle geçimimizi sağlıyoruz. 4 senedir atla gidip geliyorum. Bu işin zorluğu çok. Hava sıcak, koyunlar bazen hastalanıyor ve onları köye götürmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta berivanlar hayvanlarını sağmak için at sırtında kilometrelerce yol kat ediyor - Son Dakika

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