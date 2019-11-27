Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı
6 saat önce
Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladıMuş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı
Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.
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