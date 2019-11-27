Son Dakika Haberleri: Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı
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Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladıMuş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı

Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
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