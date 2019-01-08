Muş'un Varto ve Hasköy İlçelerinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildi. - Muş
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: DHA
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