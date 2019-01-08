Son Dakika Haberleri: Muş'un Varto ve Hasköy İlçelerinde Okullar Tatil Edildi

Muş'un Varto ve Hasköy İlçelerinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Muş'un Varto ve Hasköy İlçelerinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. 

Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildi. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: DHA

Muş, Hasköy, Varto, Güncel
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