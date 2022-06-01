MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR

01.06.2022 09:31

KIŞ mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak kentlere göç eden besiciler, havaların ısınmasıyla geri dönmeye başladı.

KIŞ mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak kentlere göç eden besiciler, havaların ısınmasıyla geri dönmeye başladı.

Muş'ta havaların soğumasıyla birlikte Güneydoğu'da daha sıcak yerlere giden göçerler, baharda sürüleriyle geri dönüyor. Bölgeye mayıs ayı itibarıyla gelip yaz boyunca konaklayarak serin yaylalar ile meralarda binlerce hayvanı otlatan göçerler, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi çeşitli ürünleri satarak gelir elde ediyor. Henüz kar yığınlarının eksilmediği yaylalar, yeniden şenlenmeye başladı. Küçükbaş sürüsü ile Diyarbakır'dan yola çıkarak Muş'un yaylalarına geldiğini söyleyen Önder Oğlağo, Diyarbakır'dan geldik ve Muş'un yaylalarına çıkıyoruz. 20 gündür yoldaydık. Yaz mevsiminde her zaman Muş'a geliyoruz. Buranın yaylaları güzeldir. Buradaki bolluktan dolayı bu yıl süt ve peynir veriminde artış bekliyoruz dedi. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu illerin başında Muş'un geldiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de İlimiz arazilerinin büyük bir bölümünü yayla ve meralarımız oluşturmaktadır. Bundan dolayı özellikle kış ayları haricinde, yaz aylarında yayla ve meralarımızın uygun olmasıyla misafirlerimiz kentimize gelmektedir. Yayla ve meralarımızın hem iklim bazında hem de otlatma konusunda verimli olmasından dolayı kış aylarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde geçiren göçerlerimiz, şimdi Muş'a göç etmektedir. Yerli ve yabancı üreticilerimiz, kış mevsimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizde geçirdikten sonra şimdi Muş'a doğru dönüş yapıyor. Şu anda Muş'a yönelik göçler devam etmektedir. Böylelikle şu anda yayla ve meralarımızdan faydalanmaktadırlar diye konuştu. (DHA)

MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR
MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR
MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR
MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR
MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR
MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Göçlerin tanığı eski Edirne Tren Garı'ndaki resim sergisinde 'göç' anlatıldı Göçlerin tanığı eski Edirne Tren Garı'ndaki resim sergisinde 'göç' anlatıldı Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu Düzensiz göçü önleme toplantısı: 3 ilin valisi ve asayiş birimleri çözüm ve öneri masası oluşturdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:46:26. #1.13#
SON DAKİKA: MUŞ'UN YAYLA VE MERALARINA GÖÇ SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement