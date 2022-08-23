Muş'ta kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu - Son Dakika
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Muş'ta kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu

23.08.2022 11:34
Muş'ta kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu

Muş'un Yazla köyünde kaybolan 7 yaşındaki Berzan Çağlayan isimli çocuk, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bir kamyonun alt kısmında uyurken bulundu.

Muş'un Yazla köyünde kaybolan 7 yaşındaki Berzan Çağlayan isimli çocuk, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bir kamyonun alt kısmında uyurken bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay, 21 Ağustos 2022 günü akşam 19.00'da merkeze bağlı Yazla köyünde meydana geldi. Berzan Çağlayan'ı evde ve çevrede bulamayan aile, durumu 21.03'de 112'ye bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Konunun Muş İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye personellerle birlikte iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar, güvenlik korucuları, JASAT ekibi, olay yeri inceleme ekibi, gece görüş özelliği olan dron ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da destek verdiği 7 saatlik arama çalışmasında, Berzan Çağlayan isimli çocuk gece 02.30'da aynı köyde bulunan bir kamyonun şaft kısmında uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Çağlayan, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çağlayan, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu - Son Dakika

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