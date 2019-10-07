Son Dakika Haberleri: Muş'un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu
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Muş'un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

49 dakika önce

MUŞ'ta ev kadınlarına yönelik açılan 'Aşçılık Kursu' ile kadınlar hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor hem de elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş'un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu, System.String[]

MUŞ'ta ev kadınlarına yönelik açılan 'Aşçılık Kursu' ile kadınlar hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor hem de elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ev kadınlarına yönelik 'Aşçılık Kursu' açtı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından desteklenen kursa 20 kadın katıldı. Usta öğreticiler, kursiyer kadınlara öncelikli olarak Muş köftesi, dolma, ayran aşı, kılçıklı kelem dolması, cağ, kenger ve heliz yemeği yapımını öğretirken, ayrıca Adana, Gaziantep, Kayseri, Mardin ve Diyarbakır gibi bölgelerin de lezzetli yemekleri ile tanıştırıyor. Kursa katılarak yemek yapmanın inceliklerini öğrenen kadınlara günde 30 TL de ücret ödeniyor.

Aşçılık kursuna kendini geliştirmek için katıldığını söyleyen Nurten Yılmaz, "Ev hanımıyım, buraya kendimi geliştirebilmek için geldim. Birçok yöresel yemeği burada öğrendim. Ayran aşı ve Muş köftesinin yanı sıra, birçok yöresel yemekleri yapıyoruz. Birçok çeşit tatlılarımız var. Poğaçalarımız da var. Bizlere İŞKUR tarafından çok güzel bir fırsat vermişler. Kendimize ve eşlerimize yardımcı oluyoruz" dedi.

Ev kadınlarının meslek edinmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumlu personellerinden Gülşah Dede, "Aşçılık Kursu'nda toplamda 20 kursiyer eğitim görmektedir. Kursumuzda genelde yöresel yemekler yapılmaktadır. Bu kursları açmamızın amacı kadınlarımızın meslek edinmeleri ve ailelerine maddi açıdan destek olmalarını sağlayabilmektir" diye konuştu.

Aşçılık Kursu'na katılan beş çocuk annesi Şevval Yıldırım da Muş'un yöresel yemeklerinin kendilerine gelir kapısı haline geldiğini ve bunun yanı sıra kurs ile yeni yemek çeşitleriyle de tanıştıklarını ifade etti.

- Muş

İŞKUR, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:39 Kaynak: DHA
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