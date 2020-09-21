Muş Vali Yardımcılarından Başkan Asya'ya iade-ı ziyaret - Son Dakika

Muş vali yardımcılarından Belediye Başkanı Feyat Asya'ya iade-ı ziyaret.

Muş Vali yardımcıları Kadir Duman ve Muhammed Fatih Demirel Belediye Başkanı Feyat Asya'ya iade-i ziyarette bulundu. Başkan Asya, makamında ağırladığı misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, Vali yardımcıları Duman ve Demirel'in Muş'taki görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, uğurlama sırasında misafirlerine proje maketleri üzerinden yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Asya, Vali yardımcılarımız M. Fatih Demirel ve Kadir Duman'ı tarihi hizmet binamızda ağırladık. Muş'umuza dair sohbet ettik. İlimizdeki yeni görevlerinin hayırlı olması diler, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi. - MUŞ