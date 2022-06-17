Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı - Son Dakika
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Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı

17.06.2022 09:24
Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı

Muş Valiliği, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin artırılması, düzensiz göçle Muş'ta etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmasının oluşturulması amacıyla genel emir yayımladı.

Muş Valiliği, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin artırılması, düzensiz göçle Muş'ta etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmasının oluşturulması amacıyla genel emir yayımladı.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün imzasıyla yayımlanan genel emirde, Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiği kaydedildi. Türkiye'nin; Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa'ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında, hedef ülke konumuna geldiği ifade edilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu düzensiz göç akınları karşısında, düzensiz göçle mücadele alanında kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin artırılması, düzensiz göçle ülke içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması temel hedeflerimizdir. Alınan tüm tedbirler karşısında, özellikle göçmen kaçakçılarının yeni yöntemler kullandığı, düzensiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir. Bu nedenle söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi gereği hasıl olduğundan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç maddesinde yer alan 'Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler' hükmü ile mezkur kanunun 11/C maddesinde yer alan 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır' hükmü gereğince, bu genel emir yayımlanmıştır. Ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde bu genel emir ekinde yer alan ve yabancıların iller arası seyahatlerine imkan tanıyan belgelerin kontrolü zorunludur. Belge kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102'nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacaktır. Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ile kolluk birimlerimizce tır parklarında denetimlerin arttırılması maksadıyla ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer." - MUŞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş Valiliği düzensiz göçü önlemek için genel emir yayımladı - Son Dakika

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