Muş Valiliği, geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Valiliği, geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Muş Valiliği, geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması

6 saat önce

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun hastanede ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

Muş Valiliği, geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun hastanede ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan adli sürecin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2018'de Malazgirt Devlet Hastanesine başvuran 4 yaşındaki çocuk hastanın ihmal sebebiyle vefat ettiği iddiasıyla ailesinin adli mercilere başvurduğu ve konu hakkında adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

"Bazı medya haberleri ve sosyal medya hesaplarında geçen habere ilişkin olarak, bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın yeni bir hadise gibi ifade edilerek devletin yetkili mercilerince gereğinin yapılmadığı iddia ve ithamları doğru değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında, bahsedilen tarihlerde adli süreç işlemeye başlamıştır. Ayrıca sosyal medya hesaplarından Muş sağlık teşkilatı ve her kademesindeki sağlık çalışanlarına yönelik hakaret, itham ve haksız yorumlar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyadesiyle üzmektedir. Yargıya intikal eden somut olaya ilişkin şüphesiz bağımsız Türk yargısı en doğru kararı verecektir."

Sağlık teşkilatı ve hizmetlerine yönelik, sosyal medyada asılsız "Muş'ta menenjit salgını" ve "Acil sağlık hizmetlerinde yetersizlik" gibi başlıklarla bazı çevrelerce sistematik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Muş'ta sağlık hizmetlerinin çalışanlar tarafından 7/24 esasına göre özveriyle yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu sürecin hukuk çerçevesinde takip edileceği aktarıldı.

Muş Valiliği, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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