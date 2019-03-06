Son Dakika Haberleri: Muş Valiliği Logosu Değişti

Muş Valiliği Logosu Değişti

1 saat önce

Muş Valiliği logosu, Muş lalesi ve ay yıldızdan oluşan logo ile değiştirildi.

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Muş Valiliği logosu, Muş lalesi ve ay yıldızdan oluşan logo ile değiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, değişen idari yapı gereği yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda oluşturulan Valiliğimizin yeni logosunda, Muş lalesi ile bütünleştirilen ay yıldızı tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız çerçevelemektedir. Bu tarihten itibaren var olan görsel basılı materyallerdeki eski logolar değiştirilmeyecek hazırlanacak her türlü yeni görsel, basılı ve dijital tasarımlarda ise kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde yeni logo kullanılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Muş Valiliği, Muş, Güncel
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