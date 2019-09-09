Muş Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklama, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Vali Yardımcıları Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişilerce "yardım" adı altında para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında Emniyet 155 ve Jandarma 156 görevlilerine ihbar edilmesi gerektiği vurgulandı.