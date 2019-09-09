Son Dakika Haberleri: Muş Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
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Muş Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

22 dakika önce

Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Muş Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı, System.String[]

Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.


Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali yardımcılarımız Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişiler tarafından "Yardım" adı altında para toplandığı tespit edilmiştir. Bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında kolluk kuvveti (emniyet 155 - jandarma 156) görevlilerine ihbar edilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ

Salih Arslan, Muş Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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