Muş Valiliği Ramazan bayramı klibi yayımladı - Son Dakika

Muş Valiliği Ramazan bayramı klibi yayımladı

MUŞ - Muş Valiliği, Muş'un boş kalan sokak ve caddelerinin yer aldığı ve Aşık Daimi'nin sözlerini yazdığı "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsünün yer aldığı bir klip yayımladı.

Muş Valiliği, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapmasında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı ilde Erzincan yöresine ait; kaynak kişisi Aşık Daimi (İsmail Aydın), derleyeni ve notaya alanı Mine Yalçın olan, "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsünün yer aldığı bir klip yayımladı. Vatandaşlara "EvdeKal" çağrısının yapıldığı klipte, Muş'un boş sokakları, parklar ve caddeleri drone destekli çekimleri yer alıyor.