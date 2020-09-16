Muş Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Muş Valiliği, Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama yayınladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 17.48'de Korkut ilçemiz merkezli 4.7 şiddetli deprem meydana gelmiştir. Muş merkezde de hissedilen depreme ilişkin bir olumsuz durum şu ana kadar intikal etmemiştir. Kolluk kuvvetlerimiz ile AFAD ve sağlık teşkilatımız teyakkuzda olup şu an için bir sıkıntı görülmemektedir" denildi.

(İHA)