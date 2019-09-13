Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı

Muş Valiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.



Muş Valiliği, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Valilik mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK' tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak ettirilmesi sonucu 7 vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - MUŞ