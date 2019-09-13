Son Dakika Haberleri: Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı

1 saat önce

Muş Valiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.

Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı, System.String[]

Muş Valiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.


Muş Valiliği, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Valilik mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK' tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak ettirilmesi sonucu 7 vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş
Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız Kulp şehitleri, Batman'da kürtçe ağıtlarla toprağa verildi Bakan Soylu'dan oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:55:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]