Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali Yardımcıları Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişilerce "yardım" adı altında para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi, anında Emniyet 155 ve Jandarma 156 görevlilerine ihbarda bulunulması gerektiği kaydedildi.

Salih Arslan, Muş Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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