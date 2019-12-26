Muş Valisi Gündüzöz, Bulanık'ta kayyumu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Valisi Gündüzöz, Bulanık'ta kayyumu ziyaret etti - Son Dakika

Muş Valisi Gündüzöz, Bulanık'ta kayyumu ziyaret etti

6 saat önce

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Muş Valisi Gündüzöz, Bulanık'ta kayyumu ziyaret etti, System.String[]

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal ile birlikte Bulanık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'yi belediye makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz, Belediye Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olmasını dileyerek, Kaymakam İlidi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gündüzöz, Başkan Vekili Mehmet İlidi ile birlikte ilçede yapılan yol yapım ve genişletme çalışmalarını inceledikten sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
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