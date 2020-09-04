Muş Valisi Gündüzöz'den "Çenenin altında maskeyi takıp gitmek delikanlılık değil" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu'nun katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.

Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Vali Gündüzöz, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla gruplar halinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu anlatan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Buna dikkat edersek virüsten bir an önce kurtuluruz. Gençleri görüyoruz maskesiz geziyorlar. Durduruyorum, diyorum 'Sen anneni babanı seviyor musun?', 'Seviyorum.' diyor. Seviyorsan buradan virüs toplayıp evine hediye olarak götürme. Anne baba yaşlıysa ölür. Dolayısıyla gençlerimize de sesleniyorum, çenenin altında maskeyi takıp gitmek delikanlılık değil. Delikanlılık kurallara uymak, anneye babaya hürmettir. Onun için hepimiz delikanlı olalım ve kurallara uyalım."