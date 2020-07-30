Muş Valisi Gündüzöz'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, yurttaşlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günler olduğunu kaydeden Gündüzöz, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığınız ibadetlerin, ettiğiniz duaların ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması duamızdır. Lakin hem ibadetlerinizi yerine getirirken hem de eş, dost ve akrabalarınızla bayramımızı kutlarken koronavirüs salgınının devam ettiğini lütfen unutmayalım. Bulunduğumuz her ortamda sosyal mesafe kurallarına olabildiğince riayet edelim, mümkün olduğu taktirde iletişim araçlarını kullanarak bayramlaşalım.

Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin daha da güçlenmesi için yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle yardım elimizi uzatmalı, kimsesiz ve düşkünlerin yanlarında bulunmayı da ihmal etmeyelim."

Bayram günlerinde trafiğin her zamankinden daha yoğun olduğuna dikkati çeken Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sevdiklerinize giderken büyük acıların yaşanmaması adına trafikte azami dikkat içinde olmanızı önemle rica ediyorum.

Ülkemize ve bütün İslam alemine huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisiyle başta siz değerli Muşlu hemşehrilerimin olmak üzere aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

Bu cennet vatan, bu şanlı bayrak uğruna feda-i can eden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."