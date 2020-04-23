Muş Valisi Gündüzöz'den ramazan mesajı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

On bir ayın sultanı ramazanın İslam aleminde manevi bir coşkunun yaşandığı, ibadetlerin yanı sıra elde olanın cömertçe paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygusunun en derinden hissedildiği mukaddes bir ay olduğunu bildiren Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip. Yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Hiç şüphesiz ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Hayatımıza bereket katan ramazan ayını, bu yıl maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs varlığı ile birlikte idrak etmek zorunda kalacağız. Bu virüsün daha fazla yayılmaması için sahurlarımızı, iftarlarımızı evlerimizde yapalım ve namazlarımızı evlerimizde eda edelim. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığını tehlikeye atacak olan davranışlardan uzak kalalım. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Muşlu hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı şerifini en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur niyaz ediyorum."