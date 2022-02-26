Muş Valisi Gündüzöz: "Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz" - Son Dakika
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Muş Valisi Gündüzöz: "Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz"

26.02.2022 00:57
Muş Valisi Gündüzöz: "Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz"

MUŞ (İHA) – Muş Valisi İlker Gündüzöz, 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

MUŞ (İHA) – Muş Valisi İlker Gündüzöz, 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisi için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Karasu Nehri üzerindeki köprüden düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede yürütülen geniş çaplı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'ndan bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, Yağmur'un 4 gün önce nehirde kaybolduğunu hatırlattı. Emniyet, AFAD ve çevre iller ile Ankara'dan gelen takviyelerle arama tarama faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Vali Gündüzöz, "İnşallah sevindirici bir haber vermeye çalışacağız. Tabii geniş bir havza, 4 kilometre tarandı, 3 kilometre daha taranıyor. Karasu Nehri'nden sonra Murat Nehri'nin içi de taranacak. Hem dron ile hem botlarla hem de dalgıçlar tarama yapıyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah buluruz" dedi.

Nehir kıyısında kızından haber bekleyen baba Necmettin Özkan'ı teselli eden Vali Gündüzöz, Yağmur'u bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Baba Necmettin Özkan ise Yağmur'un annesinin rahatsız ve konudan haberi olduğunu belirterek, "Bizde kendisine metanet veriyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu'na çok çok teşekkür ederim. Kendisi bana çok teselli veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Benden daha fazla üzülüyor. Allah hepinizden razı olsun. Eksik olmayın. Sadece dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Vali Gündüzöz, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. Yağmur için kıyıdan, su yüzeyi, su altı ve havadan dron desteği ile arama çalışmaları sürdürülüyor. - MUŞ

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Muş Valisi Gündüzöz: 'Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz' Muş Valisi Gündüzöz: 'Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz' YAĞMUR BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK YAĞMUR BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

İlker Gündüzöz, Karasu Nehri, Lise, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş Valisi Gündüzöz: 'Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz' - Son Dakika


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