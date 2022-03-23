Muş Valisi Gündüzöz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzüz, kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gündüzöz, son zamanlarda kentte çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Dünyada kaynakların kıt, ihtiyaçların sonsuz olduğunu belirten Gündüzöz, "Dünyadaki kaynaklar ne kadar bol desek de sınırları bellidir. Devletlerin hazinesinin sınırları bellidir. Dolayısıyla insanın da talepleri hiç bitmez. Şimdi belki 30 yıl önce talep bile etmeyeceğimiz şeyleri talep ediyoruz. Hizmetler çeşitleniyor, cep telefonları iyi çekmeyince baz istasyonu istiyoruz. 30 yıl önce ne baz istasyonu isterdik ne internet. İnsanın ihtiyaçları sürekli değişiyor." dedi.

Muş'un yol ağının çok geniş olduğunu, yaklaşık 400 köyün bulunduğunu ve zorlu coğrafyada yer aldığını aktaran Gündüzöz, bu faktörlerin yatırım maliyetlerini yükselttiğini vurguladı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken gayretin gösterildiğini ifade eden Gündüzöz, "Her yıl önce İçişleri Bakanlığının bütçesinden ayrılan daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen bir KÖY-DES Projesi var. Bu proje son yıllarda altyapının giderilmesinde önemli rol oynadı. Her yıl bize ayrılan bir bütçe var, bu yıl bu bütçeyi geçen yıldan aşağı almayız hatta enflasyondan dolayı belki artırabiliriz. Bunun dışında Özel İdarenin kendi öz kaynaklarında yatırım programı söz konusudur. Ekstra bir takım kaynaklarda elde edilebilir ise onları da yatırımda kullanacağız. Yine Özel İdarenin kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz. Bunları gerçekleştirirsek bize önemli yatırım imkanı verecek ve inşallah asfalt plenti kurma niyetimiz de var. Yollarımızı artık sathi kaplama değil, BSK dediğimiz sıcak asfalt ile daha kaliteli yaparak 10 yıl arkamıza bakmak istemiyoruz."

İçme suyu ile ilgili bir takım sorunların söz konusu olduğunu anımsatan Gündüzöz, buna yönelik yatırımlarının olduğunu ve sorunun giderilmesi noktasında önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Geçen yıl sportif bazı yatırımlar için Spor Toto Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından 350 milyon lira yatırım ödeneği aldıklarını anlatan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Tüm köylerimize, beldelerimize çeşitli sportif yatırımlar yapıldı. Özel İdarenin okul yatırımları olarak da çeşitli okullarımızı yeniledik, ek derslikler yaptık, bu yıl da yapacağız. Okul yatırımı son 20 yılda yapılmış olan en büyük yatırım bütçesine sahiptir. Çok çeşitli sorunlarımız var biliyoruz. Onun için muhtarlarımıza form dağıttık. Biz o formları tek tek inceleyeceğiz. Muhtarlarımızın talepleri ve önerileri var, hem özel idare hem de Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programında sizin bu tekliflerinizi karşılaştırıp yatırım programına uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Bu yıl bizim en büyük arzumuz mümkün olduğunca çok köye yatırım yapmak."