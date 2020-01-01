Muş Valisi Gündüzöz yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Valisi Gündüzöz yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika

Muş Valisi Gündüzöz yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

6 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yılda doğan ilk bebekleri hastanede ziyaret etti.

Muş Valisi Gündüzöz yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yılda doğan ilk bebekleri hastanede ziyaret etti.

Muş Devlet Hastanesine yeni yılın ilk dakikalarında 5'i erkek 2'si kız 7 bebek dünyaya geldi. Vali Gündüzöz, hastanede ziyaret ettiği ailelerle bir süre görüşerek çocuklarının vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını diledi.

Bebeklere altın takan Gündüzöz, daha sonra sağlık personelleri ile bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Gündüzöz, hastanede yeni yıl bebeklerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar 7 bebek dünyaya geldi ancak aileleri rahatsız etmemek adına 2'sini ziyaret ettik. Diğerlerine de hediyelerimizi dağıtacağız. Sabaha kadar yaklaşık 30 doğumun yapılacağını bilgisini aldım. Tüm bebeklerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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