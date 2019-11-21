Muş Valisi İlker Gündüzöz Açıklaması

Muş Valisi İlker Gündüzöz, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Muş Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerdeki 520 güvenlik korucusu için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, güvenlik koruculuğunun önemine değindi.

"Terörle mücadele noktasında elde edilen başarının önemli bir paydaşı, bu başarının arkasında yatan kahraman jandarma ve emniyet mensuplarının yanında güvenlik korucularının emekleri var." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Güvenlik korucuları terörle mücadelede şehitler vermiştir. Gazi oldular ve halende canlarını feda etme pahasına görevlerini layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Muş'ta 2 bin 236 güvenlik korucumuz var. Terörle mücadele noktasında oldukça önemli bir noktaya gelindi. Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç vaziyete geziyorlar. 7/24, yaz kış operasyon mantığı çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu iş bitene kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Bu mücadelede güvenlik korucularımıza büyük görevler düşüyor. Hepinizi Allah korusun. Tabi bu mücadele sırasında çeşitli zorluklarımız var ailelerimize uzak kalıyoruz, dağda bayırda mücadele ediyoruz, vatan için canını feda etme noktasında görevimizi yapıyoruz. Büyük bir aileyiz. Bu aile inşallah terörle mücadelede başarılı olacak."

Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca da 54 bin 7 güvenlik, 19 bin 318 gönüllü olmak üzere 73 bin 325 korucunun görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Vali Yardımcısı Alper Çifçi ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı.