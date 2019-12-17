Muş varto'da görevden alınan hdp'lilere terör gözaltısı - Son Dakika
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Muş varto'da görevden alınan hdp'lilere terör gözaltısı

6 saat önce

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısıMuş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı. Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Muş varto'da görevden alınan hdp'lilere terör gözaltısı

Halkların Demokratik Partisi, Ülkü Karaaslan, Varto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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