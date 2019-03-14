Son Dakika Haberleri: Muş Varto'da Kıl Çadırda Halaylı Tıp Bayramı Kutlaması

Muş Varto'da Kıl Çadırda Halaylı Tıp Bayramı Kutlaması

41 dakika önce

Varto'da kıl çadırda halaylı Tıp Bayramı kutlaması14 Mart Tıp Bayramı Muş'un Varto İlçesi'nde kıl çadırda halaylarla kutlandı.

Varto'da kıl çadırda halaylı Tıp Bayramı kutlaması

14 Mart Tıp Bayramı Muş'un Varto İlçesi'nde kıl çadırda halaylarla kutlandı. Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Demir ve Kadın Doğum Uzmanı Emrullah Akay için Tıp Bayramı kutlamalarında veda töreni düzenlendi. Pasta kesilen törende duygusal anlar yaşandı.

Varto'daki kıl çadırda düzenlenen törene Kaymakam Erkan Kaçmaz, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahattin Bazak, Destek ve Mali Hizmetler Başkanı Osman Avcı, Varto Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Yıldız, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Tıp Bayramı sebebiyle hazırlanan pastayı doktorlorla birlikte kesen Kaymakam Erkan Kaçmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Demir ile İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne tayini çıkan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emrullah Akay'a hizmetleri için teşekkür etti. Varto'dan ayrılan doktorları uğurladıklarını söyleyen Kaymakam Kaçmaz, Ben ilçem adına, ilçemize vermiş oldukları emekten, hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gittikleri yerde bu emek ve gayreti gösterecekler. Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak. Biz onlardan razıyız. İnşallah onlar da Varto'dan razı kalmışlardır dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu da, iki doktora yeni görevlerinde başarı diledi. İki yıl önce atandığı Varto'ya gelmek istemediğini söyleyen Başhekim Uzman Dr. Yusuf Demir, Bu iki yıl içerisinde amirlerim, mesai arkadaşlarım çalışma ortamından çok bir aile olduk. Güzel anılarımız oldu. Acı anılarımız oldu. Ama hep ben burayı güzel hatırlayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum diye konuştu.

Varto Kaymakamı Erkan kaçmaz ile İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu tarafından tayini çıkan her iki doktora teşekkür belgesi verildi. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:53 Kaynak: DHA

Muş, Tıp Bayramı, Varto, Güncel
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