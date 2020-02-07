Muş varto'dan elazığ ve idlib'e yardım - Son Dakika

Varto'dan Elazığ ve İdlib'e yardım

Muş'un Varto ilçesinde Kaymakamlık ve ilçe Müftülüğü bünyesinde toplanan yardımlar Elazığ ve İdlib'e gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırseverler destek verdi. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, başlattıkları kampanyaya büyük bir destek verdiğini söyledi. Müftü Öztürk, "İlçe kaymakamımız Ertuğrul Avcı ve Vartolu hayırseverlerin katkılarıyla ilçe genelinde topladığımız yardımları bu gün itibarı ile ilgili yerlere gönderdik. Elazığ'da meydana gelen üzücü deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Varto halkı olarak daha önce deprem tecrübesini yaşamış bir milletiz. Varto halkıda bu konuda duyarsız kalmadı. Elazığ halkına elinden geldiğince battaniye, yastık, yorgan ve erzak gibi yardımlar yaparak destek olduk" diye konuştu.

İdlib'e de İl müftülüğü olarak toplanan yardımlarla bir pikap un gönderdiklerini sözlerine ekleyen Öztürk, "Maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.