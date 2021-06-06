MUŞ VARTOLULAR SANDIK BAŞINDA - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesinde boşalan muhtarlık için köy ve mahallelerde bugün sandıklar yeniden kuruldu.

Muş'un Varto ilçesinde muhtarı olmayan ve geçici olarak muhtarlık yapılan 2 köy ve 2 mahalleye yeniden muhtar seçmek için vatandaşlar sandık başına geçti. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Kültür Mahallesi ve Gümgüm Mahallesi ile 2 köyde, 20 sandık kurarak 6 bin kişinin oy kullanması için çalışma başlatıldı. Kültür Mahallesi'nde ise biri kadın olamak üzere 6 aday muhtarlık için yarıştı. Seçimler sırasında muhtar adayları heycanını gizleyemedi. Pandemi dönemi olduğu için geçen sene yapılması beklenen seçimlerin bugüne ertelendiğini söyleyen Kültür Mahallesi muhtar adayı Eser Karaaslan, "Bir arkadaşımız muhtarlığı kazandıktan sonra yurt dışına gitti. Geçen sene seçim yapılması gerekirken pendamiden dolayı bu seneye bırakıldı. Biri kadın 6 adayız. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu bir hizmet yarışıdır" diye konuştu.

Kültür mahallesi için tek kadın muhtar adayı olan iik çocuk annesi Yıldız Beyazgül (55), beş erkeğe karşı yarıştığını belirterek diğer adaylara başarılar diledi.