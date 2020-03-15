Muş ve Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı - Son Dakika
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Muş ve Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis çevreleri için kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.

Muş ve Bitlis için kuvvetli yağmur uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis çevreleri için kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 9, Muş'ta 9, Bitlis'te 8 ve Hakkari'de 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölge genelinde kar erimeleri olabileceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUŞ

Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:51 Kaynak: İHA
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